Korkut çiftinin evi temizlendş dezenfekte edildi
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Korkut çiftinin evi temizlendş dezenfekte edildi

Korkut çiftinin evi temizlendş dezenfekte edildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Ramazan Bayramı öncesi Korkut çiftinin bayram temizliğini yaptı. Evleri temizlenen ve dezenfekte edilen yaşlı çift, verilen hizmete duayla karşılık verdi.

Şehitkamil Belediyesi, 2013 yılından bugüne 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerin evdeki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. 'Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Ekibi; periyodik olarak sağladığı hizmeti, bayrama sayılı günler kala bayram temizliği olarak devam ediyor. Vefa Ekibi, Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden kanser hastası 62 yaşındaki Semiye Korkut ile 68 yaşındaki Mehmet Duran Korkut'un evini temizledi ve dezenfekte etti. Vefa Ekibinde görevli kuaför, Mehmet Duran Korkut'un bayram tıraşını da yaptı. Kendilerine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkut çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine dua etti.

İLGİLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Evleri temizlendikten sonra değerlendirmede bulunan Mehmet Duran Korkut, "Malum pandemi nedeniyle 65 yaş üzeri olduğum için dışarıya çıkamıyorum. Kuaför ihtiyacım olduğu zaman sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, kuaför arkadaş gönderiyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yine bugün kuaför arkadaşımız evime gelerek bayram tıraşımı yaptı. Bundan dolayı çok mutluyum. Bunun yanında yine eşim rahatsız olduğundan dolayı bayram temizliğini Şehitkamil Belediyemizin Vefa ekibi gelerek, temizlik yaptılar. Şehitkamil Belediyemizin göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

EVİMİN HER TARAFINI TERTEMİZ YAPTILAR

Semiye Korkut ise yaptığı açıklamada, "Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime temizliğe geliyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kızlarımız evime gelerek, bayram temizliği yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, lavaboyu temizlediler. Evimin her tarafını tertemiz yaptılar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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