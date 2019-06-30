Korkut Ata Üniversitesi Düziçi MYO'ya üç yeni bölüm

Korkut Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) üç yeni bölüm açıldı.

Korkut Ata Üniversitesi Düziçi MYO Müdürü Alaeddin Yörük, yaptığı açıklamada, yapılan girişimler sonucu okula üç yeni bölümün daha kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Okulumuzda bulunan mevcut Özel Güvenlik ve Koruma bölümünün yanına yeni bölümler açılması için yapmış olduğumuz girişimler sonuç verdi. Talep ettiğimiz Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği ve Sosyal Güvenlik bölümlerinin okulumuz bünyesinde açılması uygun görüldü."

Yörük, okuldaki bölüm sayısının dörde çıktığını aktararak, "İki yılın sonunda öğrenci sayımız 320'ye ulaşacak. Yeni bölümlerin okulumuza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA