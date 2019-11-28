Korkunun Sesi
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Korkunun Sesi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:36
Korkunun Sesi

'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Korkunun Sesi"

Haftanın yabancı gerilim filmi "Korkunun Sesi"; büyükbabasından kalan evi satmaya karar veren ve bunun için evi restore etmeye başlayan Alisa ile ona yardım eden arkadaşı Steph'in, bu süreçte keşfettikleri gizemlerle başlarından geçenleri odağına alıyor.

Başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico ve Marshal Hilton'un oynudığı filmi Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley yönetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Korkunun Sesi
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