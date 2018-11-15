Kamyonetle Forklift Arasına Sıkışan İşçinin Tüyler Ürperten Ölümü Kamerada!
ABD'nin Florida eyaletinde birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren işçinin iç organları ezildi. Kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı.
ABD'nin Florida eyaletinde birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren işçinin iç organları ezildi. Başta iyi gözüken olan adam, kısa süre içinde kendinden geçti. Kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı.
İÇ ORGANLARI EZİLDİ
Birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren şahsın iç organları ezildi.
KENDİNDENGEÇTİ
Başta iyi gözüken olan adam, kısa süre içinde kendinden geçti.
KURTARILMADI
Hemen arkadaşı tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YORUMLAR (10)
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Bu inandırıcı değil hiç bir insan o araya girmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akape TürkiyesiCevap Yaz 2 6 Yayından KaldırFIRTINALI HAYAT : MAL BU OLAY ABD DE OLMUŞ NE AKP Sİ SALAKYayından Kaldır
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vay vay yalansın dünyaCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kazanın abd de olması çok şaşırtıcıCevap Yaz Yayından Kaldır