Korkunç olayın görgü tanığı konuştu

Eskişehir'de bir otomobilin bebek arabasına çarptığı olayının görgü tanığı yaşananları anlattı.

Eskişehir'de birkaç gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şarhöyük mahallesindeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dikkatsiz davranan bir sürücünün sokak arasından çıkan Derya A.'nın içinde 6 aylık bebeği olan bebek arabasına çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle parçalarının yola döküldüğü görülen bebek arabasındaki 6 aylık bebeğe bir şey olmazken, anne Derya A.'nın kısa süreli şoka girmesi dikkatleri çekti.

Bebek arabasına çarptıktan sonra durmayıp aracıyla yoluna devam eden Fevzi K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Fevzi K.'nın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Bebek arabasına çarptı ve hiç durmadan devam etti"

Kazadan sonra anne ve bebeğine çevredeki esnaflarla birlikte yardıma koşan 25 yaşındaki market işletmecisi Uğur Erdoğan, yaşananları "Burada dönmek için duran aracı arkasından gelen otomobil sollamak istedi. O sırada da reklam dubasının arkasından bebek arabası çıkıyordu. Adamın bebek arabasını görüp görmediğinden emin değiliz. Bebek arabasına çarptı ve hiç durmadan devam etti. Bebek küçüktü, istemsizce korktu, ama bir sıkıntısı yoktu. Biz hemen yardımcı olduk. Su falan verdik. Diğer esnaf arkadaşlar da çıktı. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Polislere de yardımcı olduk. Görüntüleri verdik. Başka bir şey olmadı. Bebeğin durumu falan iyiydi. Reklam dubamız orada olmasaydı büyük ihtimalle bebek arabasına çarpardı. Bizim dubayı görüyor, ama bebek arabasını görmüyor. Duba orada olmasaydı daha kötü olabilirdi" şeklinde anlattı. - ESKİŞEHİR

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