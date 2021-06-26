Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar... Evin bahçesine çukur kazmış

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar.

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar... Evin bahçesine çukur kazmış

Annesini öldürüp çuvala koyarak balkonda saklayan kadın, bahçeye de çukur kazdı

Misafirlerin kötü koku alarak ortaya çıkardığı cinayette, balkonda yarım kalan çay ve tatlılar dikkat çekti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Kazakistan uyruklu kadın, annesini bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak oturdukları evin balkonuna attı. Misafirlerin aldığı kötü koku cinayeti ortaya çıkarırken, balkonda misafirlere ait yarım çay bardakları ve tatlıların olduğu görüldü. Öte yandan, evin bahçesine kazılmış çukur da dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadığı imam nikahlı kocası A.D. ile resmi nikah kıymak isteyen Kazakistan uyruklu E.A. (29), bu duruma karşı gelen ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye'ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından E.A., annesi Aidorova'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı. İddiaya göre, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan koca, kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayınca arka balkondan içeri girmek isteyen A.D., balkonda kan olduğu fark etti. Bunun üzerine A.D. balkonda bulunan torbayı açtığında kayınvalidesi Gülistan Aidorava'yı kanlar içerisinde gördü. Durumu aynı binanın 3'üncü katında yaşayan babasına bildiren A.D., babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aidorova'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler babanın ifadesine başvururken damat A.D ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi E.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gülistan Aidorova'nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dikkat çeken detaylar

Olay bölgesinde yoğun koku devam ederken, Gülistan Aidorova'nın çuvala konulduğu balkonun alt kısmındaki bahçe bölümüne küçük bir çukur kazıldığı görüldü. Öte yandan misafirlerin kötü koku alarak ortaya çıkardığı cinayetin ardından, balkonda yarım çay bardakları ve tatlıların olduğu görüldü. E.A. ve A.D.'nin komşusu Mehmet Yenigün, "3-4 ay önce kiracı olarak yerleştiler. Kızın sürekli uyuşturucu kullandığı için annesiyle tartışma yaşadığı söyleniyor. Sesleri çok gelmiyordu ama birkaç kez gece yarısı seslerini duyduk. Çok ağır bir koku var. Biz çöp kokusu zannetmiştik, meğer öldürdüğü annesini balkona koymuş. Burada bulunan akrabaları yok. Biz de kişileri çok fazla tanımıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca