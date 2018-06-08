Korkunç cinayetin faili İstanbul'da yakalandı

SAMSUN - Samsun'da kaybolduktan 4 gün sonra bir yazlık evin arka kısmındaki fosseptik çukurunda cesedi bulunan 35 yaşındaki şahsın katili İstanbul'da yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin İncesu Yalımahallesi'nde 23 Mayıs'ta ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Zafer Çağdaş Adıgüzel, 19 Mayıs gecesi kayboldu ve ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak Zafer Çağdaş Adıgüzel'in en son görüldüğü kişi üzerinde çalışma yaptı. Karadeniz sahilindeki Ekrem Erbil'e ait yazlık evde inceleme yapan Cinayet Bürosu ekipleri, evde tüfek, duvarda saçma izleri ile kan izleri fark edince evin bahçesinde arama çalışması yaptı. Yazlık evin arka bahçesindeki fosseptik çukurunun kapağını açan polis, çukurun içinde Zafer Çağdaş Adıgüzel'in yüz üstü yatar halde cesedini buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri firarda olan şüpheli Ekrem Erbi'i yakalamak için adeta seferber oldu ve özel ekip kurdu. Ekrem Erbil'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Faili Meçhul kısmında görevli 3 kişilik ekipler yaptıkları çalışma sonucu Ekrem Erbil'i dün akşam İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde yakalayarak Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Suçunu kabul eden şahsın bugün İstanbul'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.