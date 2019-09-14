Evinde ölü bulunmuştu! İrem'in katili yakalandı

14.09.2019 13:28

Korkunç cinayeti işleyen şüpheli çoban çıktı

Adliyeye sevk edilen zanlı 'Pişmanım' dedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, dün evinde ölü bulunan İrem Ayrancı cinayetinin detayları ortaya çıktı. Ayrancı'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, cinayeti işleyen yabancı uyruklu şahıs saklandığı kulübede yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4'teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ikamette gerçekleştirdikleri arama ve incelemelerde Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasp edildiğini tespit etti. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu İzzetullah E.'yi olduğunu belirledi. Zanlı, çobanlık yaptığı iddia edilen Emirler Mahallesindeki saklandığı kulübede yakalandı.

İFADESİNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin 'Neden cinayeti işledin?' sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi.

Kaynak: İHA

Ayrıca öldürülen İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.