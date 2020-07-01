Korkunç Araştırma Sonuçları: Teknoloji Bağımlılığı Kasları Eritiyor Dünya genelinde yapılan araştırmalar teknoloji bağımlılığının çocukların kaslarına çok olumsuz etkilerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar teknoloji bağımlılığının çocukların kaslarına çok olumsuz etkilerde bulunduğunu ortaya çıkardı. Bugüne kadar teknolojik bağımlılık hakkında rahatsız edici araştırmalar yapılmıştı. Bu seferki kaygı boyutunu biraz daha arttırabilir.

Teknolojik araçlarla ilgilenince çoğu zaman hareketsiz bir yaşam ortaya çıkıyor. Bilgisayar başında oyun oynayan veya programlama yapan gençler en önemli risk grubu içerisinde yer alıyor. Gençlerin ve çocukların gün boyunca hareketsiz bir şekilde kalmaları onların hem kas hem de vücut gelişimlerine büyük oranda olumsuz yansıyor.

Teknoloji bağımlılığı duruş bozukluğu yaratıyor

Uzm. Dr. Ruhan Özer, "Karın ve sırt kaslarında zayıflık olan çocuklarda postür bozukluğu daha sık görülüyor. Özellikle kamburlukta erken önlemler alınmadığında iç organlar bile olumsuz etkilenebilir." ifadelerine yer verdi. Ona göre teknoloji cihazlarına olan bağımlılık bir süre sonra çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Dr. Özer sözlerinin devamında, "Kötü duruş çocuğun şu anki ve gelecekteki sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Okul çağı çocuklarında yanlış duruş şekline bağlı gelişen bel ve sırt ağrısı şikayeti sıklıkla görülür. Duruş bozukluklarının en sık karşılaşılan belirtileri bel, sırt, boyun, omuz ve kol ağrıları, kas yorgunlukları, kas güçsüzlükleri, kasların ve bağ dokuların gerilmesi, bacak ağrıları, diz veya ayak bileği ağrılarıdır." ifadelerine yer verdi.

Genel olarak uzmanlar, uzun süre teknolojik aletlerle zaman geçirmenin çeşitli kas ve kemik problemlerine neden olduğunu ısrarla söylüyor. Günlük olarak belirli saatlerde egzersiz yapılması en çok önerilen konular arasında. Sizce teknoloji bağımlılığı gerçekten de kas ve kemik problemlerine yol açıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir