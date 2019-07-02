Korkuluklarda oturan kadın ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da bulunan bir üst geçidin demir korkulukları üzerine çıkarak oturan kadın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafında bulunan üst geçide çıkarak demir korkuluklar üzerine oturan H.G.'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadının oradan düşebileceğini o yüzden de aşağıya inmesini istedi. İntihar amaçlı çıkmadığını sadece orada oturmak istediğini belirten kadını ikna etmek için polis ekipleri dakikalarca dil döktü. Korkuluklarda oturmak için direnen kadının bulunduğu yerden düşme olasılığına karşı olay yerinde itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı şişme branda açacakları esnada H.G. isimli kadın polis ekiplerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA