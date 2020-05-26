Korkuluklara tekme atan genç dereye düşerek hastanelik oldu
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Korkuluklara tekme atan genç dereye düşerek hastanelik oldu

Korkuluklara tekme atan genç dereye düşerek hastanelik oldu İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü dereden kurtarılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı Samsun'da babasıyla tartışıp sinirlenerek dere kenarındaki korkuluklara tekme atan genç kırılan korkulukla birlikte dereye düşerek yaralandı.

26.05.2020 01:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 02:02

Korkuluklara tekme atan genç dereye düşerek hastanelik oldu

İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü dereden kurtarılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da babasıyla tartışıp sinirlenerek dere kenarındaki korkuluklara tekme atan genç kırılan korkulukla birlikte dereye düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü dereden çıkartılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla tartıştığı ileri sürülen 28 yaşındaki Cahit C.Ç., Yılanlı dere kenarındaki korkuluklara tekme attığı sırada kırılan korkulukla birlikte dereye düştü. Yaralanan genç feryat edince çevreden vatandaşlar yardımına koştu ve olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Derede suyun içinde yatan yaralı genci kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri dereye inerek sedyeye koydukları yaralı genci itfaiye merdivenin de yardımıyla dereden çıkardı. Cahit C.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde meraklı vatandaşların Korona virüse karşı sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkuluklara tekme atan genç dereye düşerek hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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