Korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Müsgebi Mahallesi Mehmet Türedi Sokağı'nda evin giriş kapısındaki korkuluklara köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.Köpeğin vücudunda bir yara olmadığı öğrenilirken, kurtarılan köpek yavrusunun sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA