Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
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Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

02.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:51
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

'nın ilçesinde demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi Kulekent Sitesi'nde ikamet eden site sakinleri, köpek sesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Kısa süre sonra sesin siteye ait demir parmaklıklara sıkışan köpekten geldiğini gördü. 112'ye yapılan bildirim üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile sokak köpeği sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Yeniden özgürlüğüne kavuşan köpeğe ekipler tarafından su ve yiyecek verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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