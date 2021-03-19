Korkuluklar yazı tahtasına döndü
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Korkuluklar yazı tahtasına döndü

19.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:16
Korkuluklar yazı tahtasına döndü

Ordu'daki rıhtım ve iskelede bulunan korkuluklar, bazı kişiler tarafından yazılarak tahrip ediliyor.

Ordu'daki rıhtım ve iskelede bulunan korkuluklar, bazı kişiler tarafından yazılarak tahrip ediliyor.

Altınordu ilçesinde bulunan rıhtım ve iskelede yürüyüş yapmak isteyen insanların denize düşmesini engellemek adına kurulan korkuluklar, bazı kişiler tarafından tahrip ediliyor. Korkulukların ahşap kısımları bazı kişiler tarafından kazınarak yazılan isimlerle tahrip edilirken, bazıları da boyama yaparak alana zarar veriyor. Duyarsız kişilerce zarar verilen ve çirkin bir görüntüye neden olan yazıların küfür içerikli olanları ise çocuklara da kötü örnek oluyor. Ekipler, aralıklı olarak güzelleştirme ve onarım çalışmalarını yapsalar da zarar verilen korluklar tepkilere yol açıyor.

Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, özellikle gençler tarafından kazınarak ve çıkmayan sprey boyalarla aşk ve sevgi içeren yazılarla birlikte bazen küfür içeren yazılar yazıldığını belirterek, tahrip edilen alanların kentin güzel görüntüsünü de etkilediğini ifade ediyor. - ORDU

Korkuluklar yazı tahtasına döndü
Korkuluklar yazı tahtasına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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