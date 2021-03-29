- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı
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- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Yerel

- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı Gaziantep'te 2 binanın korkuluk demirini çalan şüpheli yakalandı.

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- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 binanın korkuluk demirini çalan şüpheli yakalandı. Yasak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesinde iki farklı binanın korkuluk demirlerini çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı
- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı
- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı
- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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