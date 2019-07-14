Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkuluğa sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.

Deniz Ay'ın, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta oturduğu evin demir avlu kapısının korkuluklarına yavru bir köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından demirleri keserek köpeği, sıkıştığı yerden kurtardı.

Çalışmayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA