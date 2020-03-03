Korkulu rüya bitiyor

03.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:28

Birkaç ay içinde tamamlanacak proje ile mahallede su baskını riski azalacak, vatandaş derin bir nefes alacak

Bergama "İsmailli" mahallesinin korkulu rüyası sona eriyor. Zaman zaman yaşanan su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların derdine çare olmak için başlatılan "Taşkın Koruma ve Dere Islah Çalışmalarında" son aşamaya gelindi

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce İsmailli Mahallesi'nin ortasından geçen Sarpanlar Deresi ve 1 Nolu dere üzerinde başlatılan projede Sapanlar Deresi üzerine 500 metre, 1 Nolu Dere üzerine ise 440 metre U kesitli beton kanal inşa edildi.

Yüzde 83'ü tamamlandı

Bergama İsmailli Mahallesi'ne Sarpanlar Deresi üzerinden gelen suyun şiddetini azaltmak için de 3 adet tersip bendi yaptıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, projede

% 83 gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. Eker " 1 Nolu dere üzerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Sarpanlar Deresi üzerinde ise birkaç imalatımız kaldı. Hedefimiz bahar aylarında projeyi tamamlayarak, hem mahalleyi daha modern bir görünüme kavuşturmak hem de önümüzdeki yıldan itibaren taşkın riskini minimize etmek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler