Korkulan başa geldi! Şanlıurfa'da bir gencin eline sivri uçlu demir çubuk saplandı
Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan genç, itfaiye tarafından hızlı bir şekilde kurtarıldı.
17.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:29
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi'ndeki Sadunpaşa Bulvarı'nda Mahmut Y. isimli bir gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandı.
GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA