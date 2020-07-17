Korkulan başa geldi! Şanlıurfa'da bir gencin eline sivri uçlu demir çubuk saplandı
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Korkulan başa geldi! Şanlıurfa'da bir gencin eline sivri uçlu demir çubuk saplandı

Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan genç, itfaiye tarafından hızlı bir şekilde kurtarıldı.

Korkulan başa geldi! Şanlıurfa'da bir gencin eline sivri uçlu demir çubuk saplandı
17.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:29

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi'ndeki Sadunpaşa Bulvarı'nda Mahmut Y. isimli bir gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandı.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkulan başa geldi! Şanlıurfa'da bir gencin eline sivri uçlu demir çubuk saplandı

Kaynak : İHA

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