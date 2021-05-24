Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım Filmi
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Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım Filmi

Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım Filmi
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Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım, 1978 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Camp Nightwing tatil kampı, Sunnyvale'den gelen gençler ve perişan Shadyside kasabasından gelen gençler ve çalışanlarla dolar. Ancak kasabanın geçmişinden gelen dehşet ortaya çıktığında kendilerini korkunç olayların içinde bulur. Gençler, yaşanan olayları çözüme kavuşturmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Leigh Janiak

Senaryo: Leigh Janiak , Roberto Patino

Oyuncular: Sadie Sink, Benjamin Flores Jr., Ryan Simpkins

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Fear Street: 1978

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.07.2021

Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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