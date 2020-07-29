Korku oyunu Doudy için Türkçe yama Türkçe Oyun Merkezi tarafından yayınlandı! Egea Game tarafından 2020 yılında çıkarılan bulmaca korku oyunu Doudy için Türkçe altyazı yaması sunuldu. Düşük fiyatlı bir korku oyunu olan Doudy hikayesi, Doudy fiyatı, Doudy sistem gereksinimleri nelerdir?

Steam üzerinden ulaşabileceğiniz oyunun resmi altyazı seçeneği yoktur. Fakat Türkçe Oyun Merkezi, oyuna Türkçe desteği için bir yama sundu. Yamaya sahip olmak için, siteyi ziyaret edebilirsiniz. DOUDY HİKAYESİ Rahatsız edici, karanlık ve korkunç havası ile gerçekçi bir bulmaca simülatörü. Gerilim hissi ile dolacağınız oyunu Türkçe oynamak şimdi çok daha zevkli olacaktır. Fransızca seslendirmesi olan oyunda kaybolan köpeğiniz Doudy'i arıyorsunuz. Terk edilmiş bir yerde doğaüstü olaylar sizleri bekliyor. DOUDY FİYATI Steam üzerinden ulaşabileceğiniz oyunun fiyatı 11,50 TL. DOUDY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ En düşük sistem gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 7/8/VISTA/10 64(bit) İşlemci: AMD Quad Core veya benzeri Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1060 veya benzeri DirectX: Sürüm 10 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan Önerilen sistem gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 10 64(bit) İşlemci:AMD Quad Core veya benzeri Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1070/ 1080/ RX 5700 XT veya daha yükseği DirectX: Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan