Korku oyunu Doudy için Türkçe yama Türkçe Oyun Merkezi tarafından yayınlandı!
Egea Game tarafından 2020 yılında çıkarılan bulmaca korku oyunu Doudy için Türkçe altyazı yaması sunuldu. Düşük fiyatlı bir korku oyunu olan Doudy hikayesi, Doudy fiyatı, Doudy sistem gereksinimleri nelerdir?
Steam üzerinden ulaşabileceğiniz oyunun resmi altyazı seçeneği yoktur. Fakat Türkçe Oyun Merkezi, oyuna Türkçe desteği için bir yama sundu. Yamaya sahip olmak için, siteyi ziyaret edebilirsiniz.
DOUDY HİKAYESİ
Rahatsız edici, karanlık ve korkunç havası ile gerçekçi bir bulmaca simülatörü. Gerilim hissi ile dolacağınız oyunu Türkçe oynamak şimdi çok daha zevkli olacaktır.
Fransızca seslendirmesi olan oyunda kaybolan köpeğiniz Doudy'i arıyorsunuz. Terk edilmiş bir yerde doğaüstü olaylar sizleri bekliyor.
DOUDY FİYATI
Steam üzerinden ulaşabileceğiniz oyunun fiyatı 11,50 TL.
DOUDY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
En düşük sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7/8/VISTA/10 64(bit)
İşlemci: AMD Quad Core veya benzeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 1060 veya benzeri
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64(bit)
İşlemci:AMD Quad Core veya benzeri
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 1070/ 1080/ RX 5700 XT veya daha yükseği
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan