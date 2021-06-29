Korku Oyunu Dark Fracture İçin Demo Yayınlandı

Feardemic, Twisted II Studio'nun Dark Fracture adlı korku oyununu piyasaya sürme planlarını duyurdu.

Feardemic, Twisted II Studio'nun Dark Fracture adlı korku oyununu piyasaya sürme planlarını duyurdu. Buna ek olarak ekipler, şu anda Steam'de bir PC demosunun indirilebileceğini açıkladı.

Dark Fractured

, oyuncuları bir ayrıştırma ve araştırma tesisi olan vücut çiftliğinin ürkütücü ortamına getiriyor.

Oyunun açıklamasında yazdığı üzere:

"Dünyaya, trajik bir geçmiş tarafından eziyet edilen yalnız bir birey olan ve tek tesellisi günü atlatmasına yardımcı olan tıpta olan Edward olarak giriyorsunuz. Edward, yalnızca işyerinin yalnızlığıyla yoğunlaşan sorunlarıyla zar zor başa çıkabilmektedir. Cesur bir tavır takınır ve her gün görev bilinciyle işe uyanır."

Dark Fracture Temel Özellikleri

Etrafınızda meydana gelen açıklanamaz olaylardan kurtulmaya çalışırken vücut çiftliğini çevreleyen gizemleri çözün. Hiçbir şeye ve hiç kimseye güvenme.

Edward'ın ruhunun derinliklerine inin ve niyetleri net olmayan diğer çalışanlarla tanışın - arkadaş mı yoksa düşman mı?

Korkunç bir paralel boyutun vizyonlarını deneyimleyin. Ama bu dünya var mı, yoksa hepsi Edward'ın zihninde mi?

Oyunda verdiğiniz kararlar Edward'ın kaderini etkileyecek. Onu kurtaracak mısın yoksa mahkum edecek misin? Seçimlerinizi akıllıca yapın.

Akıl sağlığınız hayatta kalmanın anahtarıdır. Rahatsız edici olaylar oyun boyunca ilerlemenizi engelleyecek ve kararlılığınızı azaltacaktır. Uçucu akıl sağlığınızı sıkılaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapın.

Akıl sağlığı ölçeriniz tarafından değiştirilmenin yanı sıra, karşılaşmalar ve vizyonlar her zaman belirli bir anda gerçekleşmez. Her oyun sırasında beklenmeyeni bekleyin.

Macera boyunca ilerlemenize yardımcı olacak kilit öğeleri arayın ve hayatta kalmak için kaynakları dikkatli bir şekilde yönetin. ve karanlıkta kalmayın!

Kaynak: Turkmmo