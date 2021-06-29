Korku Oyunu Dark Fracture İçin Demo Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korku Oyunu Dark Fracture İçin Demo Yayınlandı

Korku Oyunu Dark Fracture İçin Demo Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Feardemic, Twisted II Studio'nun Dark Fracture adlı korku oyununu piyasaya sürme planlarını duyurdu.

Feardemic, Twisted II Studio'nun Dark Fracture adlı korku oyununu piyasaya sürme planlarını duyurdu. Buna ek olarak ekipler, şu anda Steam'de bir PC demosunun indirilebileceğini açıkladı.

Dark Fractured

, oyuncuları bir ayrıştırma ve araştırma tesisi olan vücut çiftliğinin ürkütücü ortamına getiriyor.

Oyunun açıklamasında yazdığı üzere:

"Dünyaya, trajik bir geçmiş tarafından eziyet edilen yalnız bir birey olan ve tek tesellisi günü atlatmasına yardımcı olan tıpta olan Edward olarak giriyorsunuz. Edward, yalnızca işyerinin yalnızlığıyla yoğunlaşan sorunlarıyla zar zor başa çıkabilmektedir. Cesur bir tavır takınır ve her gün görev bilinciyle işe uyanır."

Dark Fracture Temel Özellikleri

Etrafınızda meydana gelen açıklanamaz olaylardan kurtulmaya çalışırken vücut çiftliğini çevreleyen gizemleri çözün. Hiçbir şeye ve hiç kimseye güvenme.

Edward'ın ruhunun derinliklerine inin ve niyetleri net olmayan diğer çalışanlarla tanışın - arkadaş mı yoksa düşman mı?

Korkunç bir paralel boyutun vizyonlarını deneyimleyin. Ama bu dünya var mı, yoksa hepsi Edward'ın zihninde mi?

Oyunda verdiğiniz kararlar Edward'ın kaderini etkileyecek. Onu kurtaracak mısın yoksa mahkum edecek misin? Seçimlerinizi akıllıca yapın.

Akıl sağlığınız hayatta kalmanın anahtarıdır. Rahatsız edici olaylar oyun boyunca ilerlemenizi engelleyecek ve kararlılığınızı azaltacaktır. Uçucu akıl sağlığınızı sıkılaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapın.

Akıl sağlığı ölçeriniz tarafından değiştirilmenin yanı sıra, karşılaşmalar ve vizyonlar her zaman belirli bir anda gerçekleşmez. Her oyun sırasında beklenmeyeni bekleyin.

Macera boyunca ilerlemenize yardımcı olacak kilit öğeleri arayın ve hayatta kalmak için kaynakları dikkatli bir şekilde yönetin. ve karanlıkta kalmayın!

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Selim Burak Özçivit Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korku Oyunu Dark Fracture İçin Demo Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:32:07. #1.16#

title