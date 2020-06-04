Korku ile fobi arasında ne fark var?
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Korku ile fobi arasında ne fark var?

Korku, bir tehlike ya da tehlike düşüncesi karşısında hissedilen aşırı üzüntü ve kaygı halidir. Bu duygu, bazı durumlarda fobi ile karıştırılabilir ama iki kavram birbirinden birçok yönden ayrılmaktadır. Peki, korku ile fobi arasında ne fark var?

Korku ile fobi arasında ne fark var?
04.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:47

Korku hissi, tehlikelere karşı tedbirli olmaya iten bir duygudur. Karanlıkta yürürken önümüzde bir çukur olabileceğini düşünüp tedirgin olmak bizi tedbir almaya iter. Ancak fobi, belirli bir odaktan aşırı şekilde korkmak, o konu hakkında takıntılı hale gelmektir.

FOBİ NEDİR?

Belirli bir nesneden aşırı korkma hali olan fobi, korkunun ileri seviyesidir, denebilir. Her insanda fobi görülebilir ama kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülür. Fobi, hayatı etkilemeyecek konularda ise tedaviye ihtiyaç duyulmaz ancak yaşanan korku hissi, işe gitmeyi engelliyor ya da uykuları kaçırıyorsa bu durumda tedaviye ihtiyaç duyulur.

KORKU VE FOBİ ARASINDAKİ FARKLAR

Korku içgüdüseldir, fobi ise kişiden kişiye değişir.

Fobi gereksiz endişedir, korku ise savunma mekanizmasıdır.

Fobi, sadece bir nesneye karşı ya da bir duruma karşı hissedilir. Fare fobisi olan kişi tüm hayvanlardan değil sadece fareden korkar.

Fobide tekrar sayısı korku hissini azaltmak, her seferde aynı seviyede korku yaşanır. Örneğin, yükseklik korkusu olan birisi bu korkuyla yüzleşme sıklığı artsa da fobisi azalmaz.

Fobide çevre etkenlere karşı da korku hissi oluşur. Köpek korkusu olan kişi köpeği gördüğü yer hakkında da aynı korkuyu yaşar.

Duruma katlanmak fobiyi azaltmaz. Kişi, aynı korkuyu yine yaşar. Yükseklik korkusu olan kişi balkona çıkıp işini yaparken duvara yapışık şekilde korkar. Balkon kendi balkonu olsa da her defasında aynı korkuyu aynı seviyede yaşar.

Fobi sürekli devam eder. Karanlık korkusu olan kişi aynı durumu sık sık yaşasa da fobisinden kurtulamaz. Ölüm korkusu olan kişi trafik kazası korkusu ile tatile çıkamaz.

Fobi, sosyal hayatı etkiler. Kişinin insanlar arasında konuşma korkusu varsa bu durum onun sosyal hayatını etkiler, yalnızlaşır.

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