Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada
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Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terasında koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.

Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada
19.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:33

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terasında koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen birçok adrenalin tutkununu ağırlayan ve hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatıyor.

Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı Gümüşhane-Trabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşım sorununun olmadığı Torul Kalesi Cam Seyir Terası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdiği faaliyetlerine tüm hazırlıklar tamamlanarak yeniden başladı.

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre daha sakin bir sezon başlangıcı yapan tesiste sosyal mesafe, dezenfektan ve maske tedbirleri alındı. 1 Haziran'dan bugüne 3 bin kişinin ziyaret ettiği alan Gümüşhane'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinden gelen Mehmet Alperen Türkel, buraya ilk defa geldiğini belirterek, "Daha önce cam teraslara çıkmıştım ama yüksek olması nedeniyle insanda yine de ister istemez korku ve heyecan oluyor. Burada korku, heyecan ve adrenalin bir arada yaşanıyor. Herkesi davet ediyorum" dedi.

"Bu yükseklikte cam teras Türkiye'de çok az, belki de hiç yok"

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tesisi İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden sonra kapattıklarını ve o zaman zarfında eksikleri tamamladıklarını kaydederek, "Normalleşme süreci başladıktan sonra da her türlü tedbiri alarak ziyaretçilerimizi almaya başladık. Hem sosyal mesafe hem dezenfektan hem maske konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu süreçte gelen ziyaretçi sayımız fazla değil. 1 Haziran'dan bugüne 3 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu yükseklikte cam teras Türkiye'de çok az, belki de hiç yok. Çok güzel bir manzarası var. Ekibimizle beraber herkesi bekliyoruz. Biz hazırız" diye konuştu.

Başkan Özdemir otopark sorunu olmayan alanda 2 ayrı çay ocağı, restoran, hediyelik eşya satış reyonları bulunduğunun altını çizerek "Torul Kalesi Cam Seyir terası herşeyiyle hazır, ziyaretçilerini bekliyor" çağrısında bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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