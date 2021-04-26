Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu
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Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Korku filmlerini aratmıyor.

Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ağaçlara yuva yapan yüzlerce karga, korku filmlerini aratmıyor. İstilacı kargalar mahallenin kabusu oldu.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan kavak ağaçlarındaki yüzlerce karga mahallenin kabusu oldu. Göçmen kargalar her yıl aynı mahalleye gelip 4 ay kadar konaklıyor. Korku filmlerini aratamayan istilacı kargalar çıkardıkları sesler ve pislemeleri sebebiyle de mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.

"Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, "35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden öncede vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz. Bizi oldukça rahatsız ediyorlar. İnsanın üstüne pisliyorlar. Ben korkmasam çocuklar korkuyor. Korku filmlerini andırıyorlar, bazı filmlerde çıkıyor bunlar" dedi.

"Geceleri korku filmini andırıyorlar"

Bayram Gökçek, kargaların korku filmlerini andırdığını belirtip, "Bu mahallede 40 senedir oturuyorum. Bu kargalar ara sıra bir gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar ama geldikleri zamanda çok rahatsız ediyorlar. Buralar çöpten pislikten geçilmiyor. Gece çok ses yapıyorlar. Bu sorunları yaşıyoruz ama kimse bir çare bulmuyor. Bostanlara ekinlere çok zararları var. Bu mahalleye gelenler bazen nedenini soruyorlar, 'Kargalar nereden geldi. Niye bu kadar çoklar' bizde sebebini tam olarak bilmiyoruz. Sebebi de bana kalırsa bu kavak ağaçlarından dolayı. Gelip yuva yapıyorlar. Birden uçuşuyorlar, ses çıkarıyorlar geceleri korku filmini andırıyorlar. Hani filmlerde izleriz ya istila ediyor kargalar, o duruma düşüyoruz yani" diye konuştu.

"Çamaşır asamıyoruz, çok rahatsızız"

Hatice Uğur ise kargalar sebebiyle çamaşır asamadığını ve çok rahatsız olduklarını ifade ederek, " Sadece kışın gelmiyorlar. Yazın bunların seslerinden duramıyoruz. Çamaşır asamıyoruz. Çok rahatsızız. Şaşıranlar oluyor, seslerinden. Bazen çocuklar rahatsız oluyorlar. Keşke bir çözüme kavuşsa" şeklinde konuştu.

Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu
Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu
Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu
Korku filmlerini aratmıyor...Kargalar mahallelinin kabusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
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