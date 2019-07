Korku filmi gibi kaza

İzmir'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeyken aniden duran elektrikli motosiklet sürücü arkadan gelen aracın çarpması sonucu feci şekilde can verirken, kaza anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde yaşandı. Aydın istikametinden İzmir istikametine giden elektrikli motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45), biranda yolun ortasında durdu. Aynı şeritten gelen ve seyir halinde olan 35 TRM 78 plakalı otomobil sürücüsü, elektrikli motosiklet sürücüsüne arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sayan, havada takla atarak metrelerce savruldu. 45 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ise feci şekilde can verdi. Tüm bu yaşananlarda kameralara saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpan aracın sürücüsü U.K.'nin gözaltında olduğu öğrenildi.

