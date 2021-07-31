Korku dolu gözlerle yangını izlediler
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Korku dolu gözlerle yangını izlediler

Korku dolu gözlerle yangını izlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını Hisarönü Körfezi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit ederken, evlerini terk eden mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle takip ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını Hisarönü Körfezi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit ederken, evlerini terk eden mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle takip ediyor.

Marmaris'teki yangın üçüncü gününde Asparan, Değirmenyanı ve Hisarönü Körfezi'nde etkisini arttırarak devam ediyor. Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler yerleşim yerlerinin bulunduğu körfeze doğru ilerlerken, alevlerin tehdit ettiği Hisarönü Mahallesi sakinleri de güvenli bölgeye geçerek yangını korku dolu gözlerle izlemeye başladılar. Bazı mahalle sakinleri yangın söndürme ekiplerine yardımcı olurken, kimi mahalle sakinleri ise alevlerin mahalleye sıçramadan söndürülmesini bekliyor. Şu an da yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.

(Bekir Tosun - Eren Ayhan/İHA)

Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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