"Korktuğum için sahte kimlik çıkardım"

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar üniversite öğrencisi Musa Şahin ile Tacikistan asıllı üniversite öğrencisi Khodzhıakbar Khalılov ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki örgütün sözde büyük bölge talebe sorumlusu olduğu, iki telefon hattıyla gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, askeri öğrencilerle Antalya'ya gittiği, "Musap" kod adını kullandığı ve adliye önünde düzenlenen protestolara katıldığı iddialarını reddeden sanık Şahin, "Ailem ismimi Musab olarak koymuş. Nüfus Müdürlüğü memurları yanlışlıkla Musa diye yazmış. Ben de soranlara kendimi Musab olarak tanıtıyorum." dedi.

Şahin, mahkeme başkanının, yakalandığında üzerinden sahte kimlik çıktığını hatırlatması üzerine de "2016'da hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bundan haberim oldu. Korktum, teslim olmadım. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine sahte kimlik çıkardım." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve aynı suç kapsamında başka davada tutuksuz yargılanan R.A. ise sanığı tanıdığını, ayrı bölgelerde örgütün talebe sorumlusu olarak görev yaptıklarını ve 8-10 örgüt evinden sorumlu olduklarını söyledi.

Sanık Khalılov da 2015 yılına kadar örgüt evinde kaldığını belirtti. Khalılov, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, HTS kayıtlarının kendisine ait olmadığını, bilirkişi raporuna giren ve 98 giriş yapıldığı tespit edilen telefon hattını da kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Mağdur olduğunu savunan sanık, tahliyesini ve beraatını istedi.

Savcı, 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar Şahin ve Khalılov'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, eksikliklerin giderilmesi için gelecek duruşmaların tarihini 15 Ekim olarak belirledi.

Kaynak: AA