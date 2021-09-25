Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, korktuğu için aşı olmayan Zeynep Topal (40), 25 gündür Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Hastalığın kendisini çok yıprattığını söyleyen Topal, "Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım. Ölümü düşünmektense keşke baştan aşı yaptırsaydım. Herkese bu hastalığa yakalanmaktansa aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İzmit'te yaşayan ve gençliğinde tüberküloz geçirdiği için ciğerlerinde tahribat olabileceği korkusuyla aşı yaptırmayan Zeynep Topal, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Topal, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 25 gündür tedavi gören Topal'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı.