Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

İZMİT'te, korktuğu için aşı olmayan Zeynep Topal (40), 25 gündür Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, korktuğu için aşı olmayan Zeynep Topal (40), 25 gündür Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Hastalığın kendisini çok yıprattığını söyleyen Topal, "Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım. Ölümü düşünmektense keşke baştan aşı yaptırsaydım. Herkese bu hastalığa yakalanmaktansa aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İzmit'te yaşayan ve gençliğinde tüberküloz geçirdiği için ciğerlerinde tahribat olabileceği korkusuyla aşı yaptırmayan Zeynep Topal, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Topal, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 25 gündür tedavi gören Topal'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı.

'AŞI OLMAKTAN ÇEKİNDİM'

Hastalık nedeniyle bağışıklık sisteminin çöktüğünü söyleyen Zeynep Topal, "25 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorum. Gençliğimde tüberküloz geçirmiştim. Ciğerlerde tahribat olur, komplikasyon oluşur, diye korkup aşı olmaktan çekindim. Koronavirüs artık gerçekten veremden daha üstün bir hastalık. Bağışıklık sistemim çöktü. Ciğerlerime balgam doldu. Ondan sonra koronavirüs aktif hale geldi. Aktif hale geldikten sonra insanı çabucak çok uç noktalarda sağlık sıkıntılarına götürebiliyor. Çok fazla sıkıntı yaşadım" dedi.

'ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEKTENSE KEŞKE BAŞTAN AŞI YAPTIRSAYDIM'

Herkese aşı olmayı tavsiye eden Zeynep Topal, "Şimdi şöyle düşünüyorum. Kesinlikle aşı çok önemli. Her ilacın bir komplikasyonu olabilir. Aşının da olabilir ama aşıdan artık kaçılmaması gerekiyor çünkü tedavi süreci çok zor. Sağlıkçılar bu konuda çok fazla özverililer. Büyük bir hizmet var. Onların hizmetlerinden ve güzel bakımlarından Allah razı olsun. Tedaviye de güzel cevap verdim. Beni çok yıprattı. Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım. Ölüm zaten Allah'ın emri. Nefes gidecekse gidecektir. Ölümü düşünmektense keşke baştan aşı yaptırsaydım. Bu hastalığı kolay atlatsaydım. Bu süreç o kadar kötü bir süreç ki dünyada herkesin eli kolu bağlanmış. Bu hastalığa yakalanmaktansa aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'AŞI OLMAYANLAR PİŞMAN OLUYOR'

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı olmayan kişilerin pişman olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben her zaman 'Eğer insanlar yoğun bakımda sıkıntı çeken hastaları görse bütün kurallara uyarlar' diyorum. Yoğun bakımda hakikaten çok sıkıntılı bir süreç oluyor. Aşı olmayan kişi, aşı olmadığı için pişman oluyor. Vatandaşlarımız bu hastamızın verdiği bilgileri, yaşadığı sıkıntıları dikkate alsınlar, aşı olsunlar. 25 gündür bu hastamız sıkıntı çekiyor. Benzer hastalarımız da var tabi ki ama aşılarını düzgün olan, hatırlatma aşılarını olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Dünyada 2 milyara yakın insana aşı yapıldı. Bütün bunlar yapıldıktan sonra siz halen aşının yan etkilerinden, aşının oluşturabileceği olumsuzluklardan bahsedip insanların kafasını karıştırıyorsanız, bu kabul edilebilir bir şey değildir."


Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

 Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Mehmet Topal Balotelli Stefan Kuntz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Korktuğu için aşı olmayan Zeynep: Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:50:34. #1.17#