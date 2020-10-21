KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında

21.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:51
KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et Mağazalarında satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et Mağazalarında satışa sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş. tarafından Halk Et Mağazalarına kurulan stantlarda yerini alan KORKOOP'un birbirinden lezzetli yöresel ürünler vatandaşlardan da ilgi gördü. Halk Et'in Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik mağazalarındaki stantlarda Korkuteli'nin lezzetli tarhanasından, salçaya, turşudan reçele, pekmezden kurutulmuş meyveye, sirkeden nar ekşisine, bulgurdan erişteye kadar birçok ürün KORKOOP etiketiyle yerini aldı. - ANTALYA

KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında
KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında
KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında
KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Doğuş Hazal Kaya Cem Yılmaz Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Metin Oktay Malcolm Thomas Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 12:51:28. #1.15#
title