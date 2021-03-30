Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca biyografisi!

İş insanı ve profesyonel yönetici olan Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Korkmaz Karaca kimdir, kaç yaşında? Korkmaz Karaca nereli, mesleği nedir? Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi kimdir?

İş insanı ve profesyonel yönetici olan Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Peki, Korkmaz Karaca kimdir, kaç yaşında? Korkmaz Karaca nereli, mesleği nedir? Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

İş insanı ve profesyonel yönetici olan Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren "Indagro Group"'un Türkiye Temsilciliğini yaptı. Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi.