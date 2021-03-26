Korkmaz Enes Ergun kimdir? Yeni Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hayatı ve biyografisi!

Korkmaz Enes Ergun kimdir? sorusu merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hakan Atilla'nın istifa ettiği Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. İşte, Korkmaz Enes Ergun hayatı ve biyografisi!

Hakan Atilla'nın ayrıldığı Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı görevinden Genel Müdürlüğe getirilen Korkmaz Enes Ergun kimdir?

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Korkmaz Enes Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.