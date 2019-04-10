Korkmayın, Robotlar Dünyayı Ele Geçirmeyecek

Turkcell'in 10'uncu kez düzenlediği Teknoloji Zirvesi'nin ana konuşmacısı, dünyada yapay zekâ denilince akla gelen ilk isimlerden, MIT Profesörü Rodney Brooks'tu. Brooks yapay zekânın hayatın her alanında yer alacağını ama filmlerdeki gibi dünyayı ele geçirmeyeceğini söyledi.

İSTANBUL – Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi'nde konuşan, dünyanın en büyük ev robotları üreticisi iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, geleceğin dünyasında dünyayı ele geçiren robotlar olmayacağını söyledi. Zirvede, yapay zekanın geleceğiyle ilgili konuşan Brooks, dünyanın sayısallaşmadan dijitalleşmeye gittiği bir dönemde olduğunu belirterek, bu konuda 5G'nin önemine dikkat çekti. Brooks şunları söyledi: "Yapay zekanın gelişimi, örneklerle kendini geliştirebilen bir sistem olan derin öğrenme ile son yıllarda hızlandı ve hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yakın gelecekte yapay zekayı tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz. Örneğin iklim değişikliği nedeniyle sistemi değişmek zorunda olan tarım sektöründe ve dünyada azalmaya başlayan genç nüfus nedeniyle yaşlılara bakacak kişilerin azalmasıyla, yapay zekanın insan bakımında dahi kullanıldığını görmeye başlayacağız."

Brooks yapay zekâ hakkında Hollywood filmlerinde görülen her şeyin birebir gerçekleşmeyeceğini de hatırlattı: "Yapay zekanın hayatımızın hemen her alanına girecek olması, bunun filmlerde gördüklerimize benzeyeceği anlamına gelmiyor. Robotlar filmlerdekiler gibi dünyayı ele geçirmeyecekler, hatta bize benzemeyecekler bile. Üzgünüm, ama uçan arabalar da söz konusu olmayacak. Son günlerin popüler konusu olan sürücüsüz araçlarla ilgili bile insanlar büyük beklentilere girerek heyecanlandılar. Pratikte tamamen sürücüsüz araçların kullanılması için tüm sistemin ve yolların değişmesi gerek. Dolayısıyla, evet olacak ama zaman alacak."

Dijital şovun ana konuşmacısı yapay zeka ve robotbilimin öncülerinden, dünyanın en büyük ev robotları üreticisi iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Dünyanın sayısallaşmadan dijitalleşmeye gittiği bir dönemde olduğunu belireten Brooks da bu konuda 5G'nin önemine dikkat çekti: "Yapay zekanın gelişimi, örneklerle kendini geliştirebilen bir sistem olan derin öğrenme ile son yıllarda hızlandı ve hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yakın gelecekte yapay zekayı tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz. Örneğin iklim değişikliği nedeniyle sistemi değişmek zorunda olan tarım sektöründe ve dünyada azalmaya başlayan genç nüfus nedeniyle yaşlılara bakacak kişilerin azalmasıyla, yapay zekanın insan bakımında dahi kullanıldığını görmeye başlayacağız."

Brooks yapay zeka hakkında Hollywood filmlerinde görülen her şeyin birebir gerçekleşmeyeceğini de hatırlattı: "Yapay zekanın hayatımızın hemen her alanına girecek olması, bunun filmlerde gördüklerimize benzeyeceği anlamına gelmiyor. Robotlar filmlerdekiler gibi dünyayı ele geçirmeyecekler, hatta bize benzemeyecekler bile. Üzgünüm, ama uçan arabalar da söz konusu olmayacak. Son günlerin popüler konusu olan sürücüsüz araçlarla ilgili bile insanlar büyük beklentilere girerek heyecanlandılar. Pratikte tamamen sürücüsüz araçların kullanılması için tüm sistemin ve yolların değişmesi gerek. Dolayısıyla, evet olacak ama zaman alacak."

Kaynak: Bültenler