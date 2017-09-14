Korkacak Bi'şey Yok Fragmanı İzle



İstanbul’un Hasanpaşa’sında voleyi vurmanın peşinde olan bıçkın ve fırıldak semt delikanlısı Seko arkadaşları ile anlaşıp bir tatil planı yapar. Maddi olarak rahat olan arkadaşları Serkan’a masraflar için yüklü bir para verirler. Ancak Seko organizasyonu yapmak yerine borçlu olduğu kumar mafyasına barbut oynayarak parayı kaybeder. Tatil planı için kara kara düşünen delikanlı, rahmetli dedesinin “En kıymetli hazinem” deyişini hatırlayarak yeni bir plan yapar.Grup tatil için Seko’nun yeni planıyla Edirne Uzunköprü’ye giderler. İstanbul’un fırlama gençleri, Trakya’nın neşeli ve samimi insanları ile bol kahkahalı ve eğlenceli bir maceraya atılacaklardır...