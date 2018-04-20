Koridorlarda Yaşanan Olaylar Kameralara Yansıdı
İSTANBUL / DHAFenerbahçe - Beşiktaş maçının oynandığı Ülker Stadyumu'nda soyunma odası koridorunda yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü.
İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oynandığı Ülker Stadyumu'nda soyunma odası koridorunda yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Tatil edilen maçta sahadaki olayların yanı sıra soyunma odalarına giden koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sosyal medyadaki görüntüler