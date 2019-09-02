Korgeneral Öngay'dan Belediye Başkanı Aksun'a ziyaret

02.09.2019 16:36

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığından 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Öngay, göreve başlamasının ardından kendisini makamında ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a iade-i ziyarette bulundu.

Aksun tarafından belediye hizmet binası kapısında karşılanan Korgeneral Öngay daha sonra Aksun ile makam odasında bir süre sohbet etti.

Ziyarette Aksun, Korgeneral Öngay'a yeni görevinde başarılar dileyip çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA