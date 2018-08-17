Korgeneral Karataş'ın Veda Ziyaretleri
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atanan Korgeneral Salih Karataş, Vali Murat Zorluoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atanan Korgeneral Salih Karataş, Vali Murat Zorluoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Valilik bahçesinde Vali Zorluoğlu tarafından karşılanan Karataş, ilk önce Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ardından makamımında kabul ettiği Karataş'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Zorluoğlu, kendisiyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karataş da, Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.