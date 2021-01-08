Korgeneral Erbaş'dan, Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret
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Korgeneral Erbaş'dan, Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret

08.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:12
Korgeneral Erbaş'dan, Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı makamında ağırladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı makamında ağırladı.

Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz ile Vali Çağatay'ı ziyaret eden Korgeneral Erbaş, bölgedeki askeri faaliyetler ve terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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