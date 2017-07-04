Korgeneral Çetin, Siirt Valisi Atik'i Ziyaret Etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik şeref defterine not düştükten sonra makama geçen Korgeneral Çetin ve Vali Atik bir süre sohbet etti.



Vali Atik, ziyaret anısına Çetin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti.



Korgeneral Çetin'e, 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Piyade Albay Selçuk Yavuz ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren eşlik etti.