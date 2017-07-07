Korgeneral Çetin Hakkari'de

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Vali Toprak tarafından karşılanan Korgeneral Arif Çetin, daha sonra makama geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Korgeneral Çetin'e teşekkür etti.



Ziyarette Korgeneral Çetin'e Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da eşlik etti. - HAKKARİ