Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a Ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Vali Toprak tarafından karşılanan Korgeneral Çetin, daha sonra makamına geçtiği Toprak ile bir süre görüştü.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Korgeneral Çetin'e teşekkür etti.



Ziyarette Çetin'e, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz eşlik etti.