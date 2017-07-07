Korgeneral Çetin'den, Hakkari Valisi Toprak'a Ziyaret

VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, beraberindeki Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Vali Toprak tarafından karşılanan Korgeneral Çetin, daha sonra makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Korgeneral Çetin'e teşekkür etti.



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