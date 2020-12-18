Korgan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevat Paç vefat etti
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Korgan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevat Paç vefat etti

18.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:10
Korgan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevat Paç vefat etti

Korgan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevat Paç (59), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Korgan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevat Paç (59), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 29 Kasım'da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Paç, bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavisi devam eden 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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