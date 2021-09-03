Korgan'da asfalt ve beton yol çalışması yürütülüyor
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Korgan'da asfalt ve beton yol çalışması yürütülüyor

Korgan'da asfalt ve beton yol çalışması yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesine bağlı farklı güzergahlarda asfalt ve beton yol çalışması başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesine bağlı farklı güzergahlarda asfalt ve beton yol çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla gerek kent merkezleri gerekse mahalle yollarındaki birçok noktada yoğun mesai gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinin birçok noktasını şantiyeye dönüştürdüklerini ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"Korgan ilçemize bağlı Durali, Yeşilalan, Soğukpınar mahalleleri ile Kabataş ilçemize bağlı Alankent Mahallesine bağlanan toplam uzunluğu 5 kilometre olan yol ile 4 kilometre uzunluğundaki Tepealan ve Karakışla mahallelerini kapsayan yolda emülsiyon asfalt çalışmaları sürüyor. Beypınar, Perşembe Yaylası bağlantı yolu ile Yenipınar, Karakoyun, Soğukpınar mahalle yollarını da beton ile buluşturuyoruz. Çalışmalar kapsamında, Korgan ilçemize bağlı Dip Mahalle Aşağıköy mevkisi ile Kumru ilçemize bağlı Kurtuluş Mahallesi bağlantı yolunu da betona kavuşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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