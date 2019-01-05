Körfezspor İstasyon Çalıştı

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Körfez Spor ikinci yarının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.Günü yorucu antrenmanla geçiren Kırmızı-Beyazlılar istasyon ve dar alanda oyun çalıştı. Isınmanın ardından iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümü dar alanda oyun çalışırken kalanı istasyon parkurunda ter döktü. Daha sonra oyuncu grupları yer değiştirdi. Ayrı çalışma yapan kaleciler istasyon çalışması sırasında futbolcuların yaptığı ortalara çıkarak çalışmaya dahil oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su faturalarını veznede ödeyen vatandaşların mesai saatleri dışında da işlem yapabilmesi için "akıllı vezne"leri hayata geçiriyor. Konak ve Buca'da hafta başında kullanıma açılacak akıllı vezneler, önümüzdeki günlerde Tire, Ödemiş ve Bergama'da da hizmete girecek. Sistem özellikle, Tire'deki ön ödemeli aboneler için büyük kolaylık sağlayacak.

İzmirlilere daha hızlı ve çağdaş hizmet sunabilmek amacıyla mobil uygulamalara önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kurum ile ilgili işlemlerin cep telefonları ve internet üzerinden yapılmasını sağlayacak uygulamaların ardından"akıllı vezneleri" de hayata geçiriyor. Su faturalarını İZSU'nun veznelerine giderek ödeyen vatandaşlar için mesai saatleri dışında da ödeme imkanı getiren "akıllı vezneler"in ilk 3'ü, hafta başından itibarenİZSU Genel Müdürlüğü önü ile Gümrük ve Buca'da hizmete alınacak. İZSU, ilk etapta 7 adet akıllı vezne kuracak.

Abonelere büyük kolaylık

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 7/24 akıllı vezneleri, önümüzdeki günlerde Tire, Bergama ve Ödemiş'te de hizmet vermeye başlayacak. İZSU'nun Tire Hizmet Birimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Yerel Hizmetler Birimi'nde yer alacak akıllı vezneler, özellikle Tire'de "ön ödemeli sayaç" kullanan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

Vatandaşlar kartlarını okutarak mesai saatleri dışında, hafta sonları ve bayramlarda kartlarına kredi yükleyebilecek. Akıllı vezne sisteminde aboneler, abone numaralarını girerek ya da su faturası üzerindeki kare kodu okutarak borç bilgilerini görebilecek, dönemsel veya vadesi geçmiş borçlarını kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilecek. Böylelikle vatandaşlar, mesai saatleri dışında da sıra beklemeden su faturalarını ödeme imkanına kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların bu hizmetten memnun kalması durumunda, ilk etapta 7 adet olanakıllı vezne sayısını da yaygınlaştıracak.

Kaynak: Bültenler