Körfezli yüzücüler madalya ile döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Körfezli yüzücüler madalya ile döndü

Körfezli yüzücüler madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 12 yaş altı yüzücüleri, Edirne'de düzenlenen Türkiye Finali'nden 1 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

EDİRNE (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 12 yaş altı yüzücüleri, Edirne'de düzenlenen Türkiye Finali'nden 1 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 12 yaş altı yüzücüleri, önemli bir başarı elde etti. Hafta sonu Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'ne antrenör Samet Işık öncülüğünde katılım sağlayan 3 sporcu, dereceye girmeyi başardı. Sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya almaya hak kazandı. - KOCAELİ

Körfezli yüzücüler madalya ile döndü

Körfezli yüzücüler madalya ile döndü

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title