Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü
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Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü

Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Körfez Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona'sından 1 altın, 2 de bronz madalya ile dönen Körfez Gençlerbirliği Kulübü Sporcularını ağırladı. Ziyarete, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve Spor Koordinatörü Selami Tanış ile birlikte madalya kazanan sporcular Mertcan Kaya, Şeymanur Tok ve Gamzenur Alan da katıldı. 26 ülkeden 200 sporcunun katıldığı turnuvada elde ettikleri başarılar dolayısıyla sporcuları tebrik eden Başkan Söğüt, "Elde ettiğiniz başarı ile bizleri gururlandırdınız. Eminim bu başarınızı devam ettireceksiniz. Tabi her şey madalya değil. Orada sergilediğiniz duruşunuz ve sporcu ahlaklarınız ile de bizleri mutlu ettiniz. Eminim ki bundan sonraki hayatınızda da bu duruşunuz ile bir çok başarı elde edeceksiniz" dedi.

Genç sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Şener Söğüt'e ve belediye yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü
Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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