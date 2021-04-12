Körfezli sporcular Antalya'dan 3 madalya ile döndü

Körfez Belediyesi sporcuları, Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona'sından 1 altın, 2 de bronz madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi sporcuları, Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona'sından 1 altın, 2 de bronz madalya ile döndü.

8-12 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona'sında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı. Turnuva sonunda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Mertcan Kaya, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Körfez Gençlerbirliği Kulübü üyesi sporcularından Şeymanur Tok, Nadime Ceren Erdem, Gamzenur Alan, Sıla Güneş, Meltem Türe, Mertcan Kaya, Uday Aydemir ve İlhan Güneş Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılırken, Mertcan Kaya 1'inci olurken, Şeymanur Tok ve Gamzenur Alan ise 3.'lüğü paylaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı