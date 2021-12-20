KÖRFEZE DÖKÜLEN DEREYE BUZDOLABINI ATTILAR

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni korumak için derelere bariyerler kurarken, derede yüzen buzdolabı şaşkınlık yarattı. Buzdolabı dereden alınarak denize gitmesi önlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni korumak için denize dökülen derelere bariyerler kurdu. Bariyerlere genelde pet şişe, plastik kutular ve ağaç dalları gibi atıklar takılırken, bu kez Kilez Deresinde yüzen buzdolabı şaşkınlık yarattı. Görevliler, bariyerlerin bulunduğu alana gelen bir kısmı sökülen buzdolabını vinçle dereden aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından "Kim demiş buzdolabı yüzemez. Günün sorusu. Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" diyerek, derede yüzen buzdolabının görüntüsünü paylaştı. Takipçiler çevrenin kirletilmesine tepki gösterdi.