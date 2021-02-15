Körfezde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kuruldu
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Körfezde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kuruldu

15.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:59
Körfezde yaşayan Yahudiler için

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv ile normalleşme sürecine giren Körfez Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin teşkilatlanma yoluna gittiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv ile normalleşme sürecine giren Körfez Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin teşkilatlanma yoluna gittiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Arapça yayın yapan bir sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Körfez ülkelerinde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" adlı bir dernek kurulduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Uman, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'teki Yahudilerin söz konusu dernek bünyesinde hareket edeceği belirtilen açıklamada, "Körfez ülkelerinde Yahudi hayatının gelişmesi ve güçlenmesi noktasında kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, bu derneğin kurulmasındaki hedefin, turistik veya yaşama amacıyla Körfez ülkelerine gelen Yahudilere dini hizmet vermek olduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu derneğe Bahreyn Yahudi Cemaatinin lideri Ebrahim Dahood Nonoo'nun başkanlık yapacağı bilgisine yer verilirken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gerçekte herhangi bir Yahudi cemaati bulunmadığı ancak fert olarak Yahudilerin olduğu aktarıldı.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos 2020'de BAE, 11 Eylül 2020'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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