KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI
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KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Rektör Prof. Dr. Tolga Depçi'inin de katılımıyla Mavi Vatan'a dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Rektör Prof. Dr. Tolga Depçi'inin de katılımıyla Mavi Vatan'a dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

İskenderun Limanında demirli bulunan R/V İSTE-1 Araştırma teknesinde bir araya gelen İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlik öncesi Rektör Prof. Dr. Tolga Depçi açıklama yaptı. Mavi Vatan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan bir doktrin olduğuna işaret eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Depçi, "Denizler, sürdürülebilir kalkınmaya, 'sürdürülebilir okyanus' temelli ekonomilere, gıda güvenliğine, beslenmeye, geçim kaynaklarına, deniz ticaretine ve taşımacılığına, savunma, ulaşım, sağlık ve sosyal hayata büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşının ilk hedefini Akdeniz olarak deklare ettiğinin altını çizen Rektör Depçi 'Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bir konuşmada denizlere hakimiyet konusunun önemi şu sözler ile belirtmiştir. 'Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Bu anlamda çalışmaları hızla sürdüren ülkemiz her geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde daha hızlı ve azimli olarak denizlerdeki hakimiyetini ve görünürlüğünü arttırmakta olup İSTE olarak bizde bu manada her anlamda destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin en kritik eşiklerinden biri olan deniz yolları perspektifinde Yeni geçiş yolları ile ülkemizin daha da büyüyeceğini bir bilim insanı olarak vurgulamam gerekiyor" diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Cemal Turan da Çanakkale denizleri geçilmez, Mavi Vatan bölünmez doktrini çerçevesinde Fakülte öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte düzenledikleri 15 Temmuz etkinliğine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, R/V İSTE-1 Araştırma teknesiyle körfezde Mavi Vatan farkındalık turu atıldı.

KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI
KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI
KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI
KÖRFEZDE MAVİ VATAN FARKINDALIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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